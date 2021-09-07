Двести миллионов рублей выплатили владимирцам, имеющим продолжительный стаж работы

За восемь месяцев на выплаты жителям Владимирской области, имеющим продолжительный стаж работы - более сорока лет у женщин и 45 у мужчин, выделили без малого 200 миллионов рублей из областного бюджета. Ежемесячные выплаты получали 50 тысяч жителей, которые не просто долго работали, но и не получали меры социальной поддержки по другим основаниям. Напомним, выплата устанавливается с месяца, следующего за месяцем обращения. Заявление о ее назначении нужно предоставить в учреждение социальной защиты населения по месту жительства, приложив следующие документы: • удостоверяющие личность и постоянное проживание на территории области; • подтверждающие стаж работы (трудовая книжка, договоры на выполнение работ и т.п.); • СНИЛС. Заявление может быть подано лично, посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления, в электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.