Во Владимире загорелся холодильник с мороженым

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

4 сентября в 16.07 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре холодильного оборудования на открытой торговой площадке по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, у д. 27. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- На момент прибытия подразделений шел дым из холодильного оборудования с мороженым. Пожарные ликвидировали горение на площади 1 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.