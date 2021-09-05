Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2021 10:47

Во Владимире загорелся холодильник с мороженым

Никто не пострадал
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

4 сентября в 16.07 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре холодильного оборудования на открытой торговой площадке по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, у д. 27. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- На момент прибытия подразделений шел дым из холодильного оборудования с мороженым. Пожарные ликвидировали горение на площади 1 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.