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Общество2 сентября 2021 13:40

Мост у ДДюТ обещают отремонтировать до 1 ноября

Основные работы на первой половине моста уже завершены
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В группу Администрации города поступило несколько обращений по поводу сроков окончания ремонта моста у ДДюТ.

На сегодняшний день основные работы на первой половине моста завершены. Осталось установить перила на пешеходной части, завершить устройство деформационных швов и перенести блоки ограждений. После этого подрядчик перейдет к укладке покрытия на другой половине моста.

Глава города потребовал от подрядчика выполнения условий договора, а это значит, что к 1 ноября мост будет полностью отремонтирован.

Владимирцы заверениям мэрии не верят.