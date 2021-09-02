Мост у ДДюТ обещают отремонтировать до 1 ноября

В группу Администрации города поступило несколько обращений по поводу сроков окончания ремонта моста у ДДюТ.

На сегодняшний день основные работы на первой половине моста завершены. Осталось установить перила на пешеходной части, завершить устройство деформационных швов и перенести блоки ограждений. После этого подрядчик перейдет к укладке покрытия на другой половине моста.

Глава города потребовал от подрядчика выполнения условий договора, а это значит, что к 1 ноября мост будет полностью отремонтирован.

Владимирцы заверениям мэрии не верят.