Во Владимирской области предприятия, заготавливающие зерно, оштрафовали 725 тысяч рублей

В этом году во Владимирской области Россельхознадзор выдал 49 предписаний за нарушение требований Техрегламента «О безопасности зерна»: 48 – на прекращение действия деклараций о соответствии, 1 - на приостановление действие деклараций о соответствии на зерно (зерновые, зернобобовые, масличные культуры) и продукты его переработки. 47 деклараций уже отозвано, и действие приостановленных деклараций возобновлено после обеззараживания зерна. По фактам нарушений при декларировании зерна и продуктов его переработки к административной ответственности привлечено 23 виновных лица в виде штрафов на сумму 725 тысяч рублей и предупреждений. Напомним, во Владимирской области выращиваются зерновые, зернобобовые и масличные культуры. По данным департамента сельского хозяйства, на 23 августа в регионе от уборочной площади убрано 61% зерновых культур. Урожай сельхозпредприятия будут использовать для собственных нужд на корм скоту, а часть зерна будут реализовывать на территории области и в другие регионы.