Пятнадцатилетний подросток из Собинки до смерти забил знакомого

В Собинке перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью молодому человеку, повлекшего по неосторожности его смерть. Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении пятнадцатилетнего молодого человека. По версии следствия, 26 марта он вместе со своим знакомым и двумя девушками выпивал, внезапно молодые люди поссорились, подросток стал наносить удары руками, ногами по голове и телу двадцатиоднолетнего знакомого, а также нанес ему один удар табуретом по голове. От полученных травм молодой человек скончался через несколько дней в Собинской районной больнице. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.