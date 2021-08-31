Муромлянка и ее приятель обвиняются в краже платформы для напольных весов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Мурома завершили расследование уголовного дела по факту кражи, в которой обвиняется 40-летняя муромлянка и ее 49-летний приятель.

По версии следствия, в июле они стащили из машины платформу для напольных весов, стоимость которой составила 15 тысяч рублей.

После поступившего заявления от хозяина автомобиля оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их. Оказалось, что мужчина и женщина забрались в не накрытый тентом кузов, стащили оттуда деталь от весов и сдали ее в пункт приема металлов, после чего потратили деньги на собственные нужды.

Часть весов позже полицейским удалось найти изъять. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Юрьев-Польский районный суд.