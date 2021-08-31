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Общество31 августа 2021 17:51

Собинскую детскую музыкальную школы открывают после ремонта

На ее обновление ушло 13,8 миллиона рублей
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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1 сентября в полдень состоится торжественное открытие Собинской детской музыкальной школы. Произойдет это после проведения капитального ремонта в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщают в администрации Владимирской области, на полное обновление школы понадобилось 13,8 млн рублей. При этом большая часть средств поступила из федерального бюджета. Область выделила 2,8 миллиона.

На эти деньги в музыкальной школе отремонтировали зрительный зал, в том числе заменили кресла, а также обновили кабинеты, закупили музыкальные инструменты, поставили новый забор вокруг учреждения и восстановили крыльцо.

В церемонии открытия примут участие директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, руководство Собинского района, учащиеся школы, их родители.