В Муроме началась большая реконструкция площади Труда

Накануне в соцсетях города на Оке жители рассказали о том, что на площади Труда была разобрана стела, которая была главным символом этого места. Многие решили, что просто «пришло ее время», а возможно, и площадь вовсе исчезнет, однако в муромском МБУ «Благоустройство» успокоили — ничего подобного не случится.

- Действительно, на площади Труда разобрали стелу, однако это сделано в рамках большой реконструкции. В частности, здесь планируется уложить новую плитку и оборудовать новый фонтан, - рассказали в «Благоустройстве».

Пока точные сроки проведения работ не называются. Планируется, что стела после ремонта также вернется на прежнее место.