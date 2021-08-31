В Красной Горбатке чиновника наказали за плохие ответы на обращения граждан

Как установлено в ходе проверки, 10 февраля нынешнего года жительница Селивановского района обратилась в администрацию поселка с вопросом, имеет ли она право на получение жилья по программа переселения из аварийного фонда. Однако в предоставленном ей ответе чиновники так и не ответили на суть ее вопроса.

Другой случай произошел с женщиной, которая обратилась в администрацию Красной Горбатки 18 февраля. Ее интересовали вопросы получения древесины, улучшения жилищных условий и повышения цен, однако доводы, приводившиеся в обращении, чиновники не рассмотрели.

А 1 апреля в администрацию поступило уже коллективное обращение от жителей многоквартирного дома, которых интересовал вопрос ремонта ливневой канализации.

Ответ на вопрос люди получили, но о конкретных сроках ремонта ливневки в нем опять же ничего не говорилось.

Наконец, уже 7 апреля гражданин обратился к властям поселка по вопросу спила деревьев, но и здесь в ответе содержались нарушения по со указанию сроков.

В связи с этим прокуратура Селивановского района внесла главе администрации представление, которое было удовлетворено. Заявления жителей наконец-то рассмотрели должным образом, а виновного чиновника наказали в дисциплинарном порядке.