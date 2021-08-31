Вязниковец и гусевчанин обманули интернет-провайдера при покупки техники

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сыщики городского главка полиции Владимира задержали 30 и 34-летнего мужчин, обвиняемых в обмане местного интернет-провайдера.

Как установлено в ходе расследования, один из них, живущий в Вязниках, купил у провайдера акустические колонки и роутеры по отсроченному платежу. Технику парень получил и даже успел продать, но деньги фирме так и не перечислил.

Точно такую же схему применил его приятель из Гусь-Хрустального. По версии следствия, общими усилиями друзья «нагрели» провайдера на 45 тысяч рублей, деньги они потратили на собственные нужды.

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к другим похожим преступлениям. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество», продолжается.