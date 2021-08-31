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Общество31 августа 2021 14:54

В Меленках сирота год не может получить квартиру

Делом занялась прокуратура
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В Меленковском районе прокуратура провела проверку по фактам выдачи сиротам квартир, изучив документы специализированного жилищного фонда.

И в итоге выяснилось, что одна девушка-сирота уже год не обеспечена жильем. В итоге, жительница Меленок вынуждена проживать на съёмных квартирах. В этой связи прокурор района обратился в суд с заявлением, в котором потребовал от администрации Меленковского района выделить положенную жилплощадь.

Сейчас иск прокурора находится на рассмотрении судейским корпусом. Кстати, проблема с получением жилья сиротами в регионе возникает с завидной регулярностью.