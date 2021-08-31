В Юрьев-Польском районе нашли бешенную енотовидную собаку

По информации департамента ветеринарии Владимирской области на территории области зарегистрировано возникновение эпизоотического очага бешенства на территории дома № 3 деревни Турыгино муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района. Заболевание установлено у енотовидной собаки. Государственной ветеринарной службой проводится необходимые мероприятия. Это далеко не первый случай за этот год – в регионе практически постоянно в каком-то из районов введен карантин по бешенству. Чаще всего его переносят дикие лисы и енотовидные собаки. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает, что заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека. При этом только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Лекарств от бешенства в настоящее время не существует! Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.