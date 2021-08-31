В Муромском районе третий раз за год объявили карантин по африканской чуме свиней

В этом году карантин по африканской чуме свиней в третий раз ввели в Муромском районе, причем второй раз больных животных обнаруживают в Борисоглебском сельском поселении. На этот раз свиньи заболели в личном подсобном хозяйстве в деревне Петроково. По предварительным данным за три дня издохло одиннадцать животных. Теперь из хозяйства. Где заболели свиньи, запрещено вывозить и ввозить животных, убивать свиней, вывозить продукты животноводства и растениеводства, в том числе корма. Зону в радиусе восьми километров объявили первой угрожаемой зоной, где запрещено продавать свиней и продукты их убоя, проводить ярмарки, заготавливать корма, а весь Муромский район объявлен зоной наблюдения за африканской чумой свиней. Туда запрещено ввозить свиней для откорма и воспроизводства, продавать мясо непромышленного производства, проводить сельхозярмарки и охотиться на диких кабанов. Напомним до этого полуразложившиеся трупы павших от африканской чумы свиней нашли около деревни Макаровка Муромского района (кто их выбросил – так и осталось загадкой), а в конце июня африканская чума свиней обнаружилась в деревне Польцо Борисоглебского сельского поселения Муромского района. Тогда специалисты предпологали, что животные могли заразиться, съев зараженные остатки пищи. Также в этом году африканскую чуму свиней обнаруживали в Камешковском, Петушиснком и Селивановском районах.