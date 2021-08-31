Во Владимирской области за сутки еще 5 человек умерли от коронавируса

31 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 174 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 49217 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией..

В больницах региона действуют 1627 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 63,5 процента из них занято (1033), свободны 594 койки.

44975 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 136 человек. За период наблюдения в области отмечено 1702 летальных случая (+5 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.