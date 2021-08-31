Во владимирских школах поставят контейнеры для сбора пластиковых крышечек

Муниципальные учреждения образования города Владимира 1 сентября присоединятся к Всероссийскому эколого-благотворительному проекту «Добрые крышечки». Проект реализует мэрия совместно с ООО «Биотехнологии». В муниципальном учреждении дополнительного образования «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», в ДД(ю)Т, школах №№ 31, 37, 38, 40 и 49 и в здании управления образования г. Владимира перед началом нового учебного года установлены специальные контейнеры для сбора крышечек от различных пластиковых бутылок (только пластиковые завинчивающиеся от питьевых продуктов, включая питьевую воду и крышечки от «Иммунеле»). К концу года подобные контейнеры для сбора крышечек появятся во всех образовательных учреждениях города. Сбор пластиковых крышечек поможет уменьшить количество мусора, а кроме того, помочь детям сиротам и детям-инвалидам: крышечки сдают на переработку. А вырученные деньги тратят на благотворительность.