Владимирская библиотека проведет "День шоколадного должника"

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи с 1 по 5 сентября пройдет фестиваль "Первоклассная идея".

В частности, 1 сентября в корпусе на улице Мира, 51, с 10 до 19 часов состоится «День шоколадного должника». Всех книжных задолжников приглашают посетить отдел детского чтения, вернуть книги в их библиотечную семью. За это дети получат маленький шоколадный сюрприз.

Кроме того, пройдет познавательная викторина для первоклассников и этимологическая викторина.

В 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 (строго по предварительной записи) — «Первоклассная экскурсия». Все желающие смогут узнать все тайны хранилища книг!

В 17.00 — «Первый день панды Чу в школе» — спектакль театр теней по мотивам книги Нила Геймана.

В корпусе на проспекте Строителей, 23 пройдет книжная выставка, литературный час знакомства с произведениями Усачева и Остера, познавательная игра-эстафета и познавательный час, на котором гости узнают интересные факты про школу, школьные традиции в разных странах.