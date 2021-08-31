Владимирцы завоевали 9 наград в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

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Подведены итоги Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» , проходившего с 25 по 29 августа в Уфе. По итогам профессиональных соревнований у команды Владимирской области − 9 наград из 12 возможных.

Золотую медаль в компетенции «Сварочные технологии» завоевал Андрей Сазонов из Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа.

Серебряными медалями награждены студент Ковровской государственной технологической академии Алексей Рогачевский в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» и ученица средней общеобразовательной школы №31 Анна Казакова в компетенции «Преподавание в младших классах – Юниоры».

Бронзовыми медалистами стали студенты Гусь-Хрустального технологического колледжа Никита Корешков в компетенции «Аддитивное производство», Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Владимир Зайцев в компетенции «Охрана труда», Владимирского техникума туризма при Владимирском институте туризма и гостеприимства Анастасия Гусева и Анна Романова в компетенции «Турагентская деятельность».

Медальонов за профессионализм удостоены преподаватель Владимирского педагогического колледжа Дарья Лихова в компетенции «Преподавание в младших классах», студенты Владимирского строительного колледжа Никита Баташов в компетенции «Кирпичная кладка» и Ковровского транспортного колледжа Евгений Семёнов в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».