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Происшествия31 августа 2021 12:44

Житель Меленок отправился в колонию за нападение на полицейского

Меленковский суд вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, мужчина был признан виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти при исполнении.

Как установлено судом, 5 мая нынешнего года нетрезвый меленковец оказал сопротивление при его задержании и доставлении в отдел полиции для составления административного протокола. При этом он применил к полицейскому насилие, причинив легкий вред здоровью.

Сам мужчина свою вину признал и раскаялся. С учетом того, что ранее он уже был неоднократно судим, а также с учетом других обстоятельств, суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.