Владимирцы стали есть больше сахара и овощей

Владимирстат подсчитал, чем и как питаются владимирцы. За последние пять лет жители региона стали больше есть фруктов и ягод – в среднем человек теперь съедает их на 15,5% больше, количество выросло с 62,1 килограмм в год до 71,7, овощей и бахчевых – 101,7 килограмм в год вместо 92,1, на 10,4% больше, а также сахара и кондитерских изделий – с 29,5 килограмм в год до 32,3, на 9,5% больше. Также в рационе владимирцев прибавилось яиц (с 246 до 266 штук в год), мясо и мясопродукты (с 95,9 до 98,5), молоко и молочные продукты (с 289,4 до 294,9). А вот рыбы жители региона стали есть меньше – не 23,5 килограмма в год до 19,7 килограмм. Также меньше едят картошки – не 61,8, как в 2015 году, а 57,5 килограмм, и хлеба – со 101 килограмм до 99,8 килограмм в год.