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Общество31 августа 2021 12:04

Владимирских подростков будут учить генетике

Приглашают школьников 15-17 лет
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Готовить психогенетиков будут на базе станции юных натуралистов «Патриарший сад». Программа объединения направлена на углубленное изучение основных разделов генетики и генной инженерии, влияния генетических факторов на формирование психических особенностей человека, обучение принципам выполнения исследовательских работ, а также получение основных навыков лабораторной работы. Занятия по психогенетике, причем бесплатные, проводятся преподавателями Педагогического института ВлГУ. Записаться на них можно, позвонив по телефонам, 77-78-65, 77-84-01. Заявления принимаются в кабинете №8 учебного корпуса.