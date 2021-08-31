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Происшествия31 августа 2021 11:54

В Муроме разыскивают пропавшего 27 августа солдата-срочника

Рядовой Алексей Головин исчез в минувшую пятницу, ориентировочно после 14.00
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ориентировка на рядового Головина

Фото: ориентировка на рядового Головина

На своей странице в соцсетях 28 понтонно-мостовая бригада разместила ориентировку на военнослужащего рядового Головина Алексея Максимовича, который самовольно оставил войсковую часть 27 августа.

Приметы Алексея: на вид 18-20 лет, волосы русые, рост 170-175 сантиметров, славянской внешности. Был одет в повседневную военную форму. Ориентировочно, парень оставил часть после обеда.

Также известно, что Алексей Головин призывался из Тульской области. Как подтвердили в вооруженных силах, по состоянию на утро 31 августа розыски рядового продолжаются. Всем, кому может быть известно о его местонахождении, просьба звонить по телефону 8 905 141 33 45.