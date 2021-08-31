1 сентября во Владимирской области будет запрещена продажа алкоголя

1 сентября во Владимирской области нельзя будет купить официально алкогольные напитки. Причем речь идет не только о крепких спиртных напитках, но и о пиве и коктейлях.

Запрет на полную продажу в магазинах спиртного вступает в силу с 0.00 1 сентября и продлится вплоть до 0.01 2 сентября. Но с учетом других региональных ограничений, по сути, алкоголь нельзя будет купить уже с 21.00 31 августа и вплоть до девяти часов утра 2 сентября.

Напомним, что "сухой закон" по праздникам и на 1 сентября был введен во Владимирской области в 2014 году по инициативе губернатора Светланы Орловой. С тех пор он не видоизменялся.