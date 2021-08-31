Во Владимирской области за сутки 174 человека заболели коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 августа 2021 года лабораторно подтверждено 174 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся так: 29 сл. в г. Владимире, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 17 сл. в Ковровском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Киржачском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Петушинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Собинском, 7 сл. в Александровском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Судогодском. Также за сутки 136 человек выздоровели от коронавируса, а пятеро – скончались. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 49 217 случаев заболевания, большая часть из них - 11 398 сл. - во Владимире, 5761 сл. в Гусь-Хрустальном, 5306 сл. о. Муром, 3941 сл. в Ковровском, 2721 сл. в Александровском, 2676 сл. в Петушинском, 2050 сл. в Юрьев-Польском, 2112 сл. в Вязниковском, 2120 сл. в Кольчугинском, 1996 сл. в Суздальском, 1639 сл. в Собинском, 1616 сл. в Киржачском, 1374 сл. в Меленковском, 1099 сл. в Гороховецком, 1124 сл. в Камешковском, 944 сл. в Селивановском, 720 сл. в Судогодском, 620 сл. в г. Радужном. Всего в регионе зафиксировано 49217 случаев заболевания коронавирусом, 1702 два из которых с летальным исходом.