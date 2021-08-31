Во Владимирской школе будут готовить ученых-биологов

Во владимирской школе №42 планируют открыть профильный класс по подготовке ученых-биологов, вирусологов и кадров для Всероссийского НИИ защиты животных. Об этом договорились участники площадки стендовой защиты программы "Воспитание" из школы №42 с руководством ФГБУ «ВНИИЗЖ». Диалог состоялся в рамках "Августовских педагогических встреч". Работники образования ознакомились с основными направлениями работы учреждения и его структурных подразделений. Особый интерес вызвала научно-образовательная деятельности учреждения. Результатом тесного сотрудничества ФГБУ «ВНИИЗЖ» с ВлГУ стало открытие в 2012 году «кузницы кадров» - базовой кафедры «Микробиологии и вирусологии». Кафедра использует научную, информационную и производственную базу ФГБУ «ВНИИЗЖ», оснащенную самыми современными приборами и оборудованием и оказывает большое подспорье в научных исследованиях в области вирусологии и микробиологии. Точкой для сотрудничества школы и института может стать площадка Совета молодых ученых, делегаты которой охотно выезжают с докладами на конференции, семинары и стажировки, сами организовывают и проводят молодежные научно-практические конференции, форумы, круглые столы, конкурсы, выставки и другие культурно-массовые мероприятия.