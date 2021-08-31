Вторая смена владимирских пожарных отправилась тушить Мордовский заповедник

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в город Саров Нижегородской области отправились 44 человека и четыре спецмашины, которые призваны заменить владимирских пожарных, которые работают на тушении Мордовского заповедника с 20 августа.

В настоящее время открытых очагов горения на территории города Первомайск уже нет, однако сотрудники МЧС продолжают круглосуточные дежурства возле населенных пунктов, а также занимаются проливкой тлеющих очагов и валкой деревьев.

На вчерашний день владимирская аэромобильная группировка работала в 13 квартале Мордовского заповедника, где израсходовала 300 тонн воды на проливку, а вторая группа в районе Сарова занималась перекачкой воды.