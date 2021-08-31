Во Владимирской области налоговые инспекции начнут принимать посетителей без предварительной записи

УФНС России по Владимирской области сообщает о том, что в связи с поэтапным снятием ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, с 1 сентября прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах налоговых органов будет проводиться без предварительной записи по следующему графику: понедельник, среда: 9.00 – 18.00; вторник, четверг: 9.00 – 20.00; пятница: 9.00 – 16.45. Правда ,есть исключения. В налоговых инспекциях (территориально обособленных рабочих местах, расположенных в Судогде, Вязниках, Гороховце, Кольчугино, Суздаль, Меленки и Петушки продолжат принимать жителей только по предварительной записи через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Возникающие вопросы можно задать по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.