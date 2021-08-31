В сентябре мобильный Кванториум посетит сельские школы

1 сентября на базе Серебровской средней школы Камешковского района и Костеревской средней школы №2, а также в центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» Костеревской школы №3 состоятся мероприятия для школьников, посвященные Году науки и технологий. Мобильный «Кванториум» проведет мастер-классы для школьников с 5 по 11 класс по направлениям виртуальная реальность, информационные технологии, робототехника, промышленный дизайн, аэро- и геотехнологии. Ученики узнают основы программирования в unreal engine на примере создания простой механики, познакомятся с игровой индустрией, попробуют на практике самые популярные игры и изучат основные механики виртуальной реальности. Вместе с наставниками технопарка и школьными учителями ребята создадут 3D модель кольца всевластия из книги «Властелин колец», научатся программировать роботов makeblock для прохождения трассы с препятствиями, напишут программу для микроконтроллера arduino, попробуют управлять светодиодами. Под руководством наставника детского технопарка «Кванториум-33» Романа Лыскова участники в парах на квадрокоптерах пройдут трассу с препятствиями на скорость. Также они будут программировать трассу для автономного прохождения, создадут панорамный тур по школе с помощью мобильных телефонов и соберут общую карту школы. Кроме того, 2 и 9 сентября откроются центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе средней школы №4 г.Собинка и Вахромеевской средней школы Камешковского района, где наставники мобильного технопарка окажут методическую поддержку в организации мероприятий и деятельности центра в целом.