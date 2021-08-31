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Происшествия31 августа 2021 10:09

В Камешково водитель сбежал с места ДТП, в котором погиб его пассажир

На днях расследование уголовного дела по данному факту было завершено
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, инцидент случился в мае нынешнего года. Тогда двое 180летних парней ехали на «Ладе», однако в какой-то момент легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Автомобиль после удара загорелся, пассажир погиб, а молодой человек, сидевший на месте водителя, сбежал.

Полицейским в итоге удалось его разыскать, после чего парень сознался, что действительно сидел за рулем разбившейся машины. Оказалось, что водительского удостоверения он не имеет, а накануне поездки принимал алкоголь.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Камешковский районный суд.