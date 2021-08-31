Расследование ДТП с подростками в Струнино поставлено на контроль в СК России

Как сообщает СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин 30 августа поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову установить обстоятельства случившегося накануне ночью ДТП с подростками в городе Струнино Александровского района.

Кроме того, местному СУ СКР поставлена задача выяснить причины и условия, которые способствовали происшествию, и доложить о результатах руководству Следкома.

Напомним — ДТП случилось в ночь на 30 августа в Струнино на улице Фрунзе. «Лада» одиннадцатой модели врезалась в дерево и загорелась. Машиной управлял парень 2003 года рождения, у которого не имелось водительского удостоверения. С ним ехали двое ребята 2005 и двое 2006 годов рождения — все они получили различные травмы и были госпитализированы. Один из ребят 2005 года рождения доставлен в больницу в состоянии глубокой комы и с переломом шейного позвонка.

В настоящее время сотрудники СК и полиции устанавливают обстоятельства данного происшествия.