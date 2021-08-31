В Муроме 10 человек эвакуированы и двое спасены во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящем двухэтажном доме поступила на пульт дежурной смены Муромского пожарно-спасательного гарнизона в 02.58. На место выехали 19 человек из числа личного состава МЧС и шесть пожарных машин.

По прибытии обнаружилось, что крыша дома №3 по Октябрьскому переулку объята пламенем. Газодымозащитники пробрались внутрь горящего здания, откуда спасли двух человек и ликвидировали пожар, общая площадь которого составила 90 квадратных метров. Также из дома было эвакуировано 10 человек — они выбрались на улицу самостоятельно.

В результате сгорела крыша, а также отделка коридоров первого и второго этажа. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося. К счастью, никто из людей не пострадал.