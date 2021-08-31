В Муроме к октябрю 2022 года должны построить конькобежные дорожки с искусственным льдом

На сайте госзакупок появилась информация о строительстве конькобежных дорожек открытого типа с искусственным льдом в Муроме. Строить их будет компания ЗАО "МНК-ГРУПП", которая уже занималась во Владимирской области строительством школы в Коммунаре.

Общая стоимость работ, согласно контракту, равна 157 миллионам 750 тысячам 698 рублям. При этом областной и местный бюджеты разделят затраты между собой. Администрация Мурома выделит в 2021-2022 годах 20,5 миллиона рублей. Остальное ляжет "на плечи" областных властей.

До 31 октября 2022 года подрядчик обязан закончить работы по созданию конькобежных дорожек на стадионе "Энергия". В работы входит заливка фундамента, возведение несущих конструкций, прокладка электрических сетей и линий связи, канализации, благоустройство территории, а также введение в эксплуатацию оборудования для заливки искусственного льда.