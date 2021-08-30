Во владимирских лагерях отдохнуло более полутора тысяч детей

Летом во владимирских муниципальных загородных лагерях «Дружба» и «Икар» отдохнули 1582 ребенка (831 — в «Дружбе», 751 — в «Икаре»). Несмотря на коронавирусные ограничения, в лагерях сохранили по три тематические смены. В «Дружбе» 1 смена (с 7 по 27 июня) была гражданско-патриотической и называлась «Опыт времени». 2 смена (с 1 по 21 июля) была сменой саморазвития «Время расти». 3 смена (с 25 июля по 14 августа) стала научно-популярной - «Миссия: вселенная бесконечна». В «Икаре» 1 смена продолжалась с 8 по 28 июня и также стала гражданско-патриотической («Мы дети Галактики»). 2 смена (со 2 по 22 июля) явилась творческой и прошла в формате Арт-фестиваля. 3 смена (с 26 июля по 15 августа) называлась «Мир начинается с детства» и была посвящена социокультурному развитию детей и подростков. Сотрудники позаботились, чтобы в лагерях детям было уютно и комфортно: закупили новые матрасы, поставили шкафы, выполненные по индивидуальному дизайну. В комнатах персонала и вожатых были установлены конвекторы, заменены кровати, установлено новое оборудование на пищеблоках. Благодаря соблюдению всех требований, коронавирусом никто из детей не заболел, и, несмотря на запрет родительских дней, 80% детей хотели бы вернуться в лагеря. Напомним, что предусмотрена выплата компенсации (кэшбэка) в размере 50% от стоимости путевки для МБУ ДЮЦО «Икар» и ДЮЦО «Дружба». Этой услугой воспользовалось более 350 родителей. Пакет документов принимается в офисах лагерей «Дружба» и «Икар». Выплата компенсации осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты подачи заявления.