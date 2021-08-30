В Гусь-Хрустальном предприятие задолжало работнику 800 тысяч рублей

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебным приставам Гусь-Хрустального поступили исполнительные документы о взыскании с местного предприятия, занимающегося производством стеклотары и находящейся с 2019 года под процедурой наблюдения, долга по зарплате перед работником.

Как выяснилось, гражданину задолжали 800 тысяч рублей, он обратился в суд и тот удовлетворил его иск.

Судебные приставы направили предприятию-должнику уведомление, но выплачивать деньги оно добровольно не торопилось. Тогда, после окончания предоставленного срока, пристав наложил арест на счета организации в банках, что побудило ее выплатить долго по зарплате бывшему сотруднику. Исполнительное производство было окончено.