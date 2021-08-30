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Общество30 августа 2021 16:31

В Муроме у ТЦ на улице Пионерской не оказалось парковки для инвалидов

Нарушение на территории торгового центра обнаружила городская прокуратура
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, у ТЦ «Фестиваль», что недавно открылся на улице Пионерской, на стоянке отсутствуют места для парковки автомобилей инвалидов.

По результатам проверки надзорное ведомство внесло гендиректору компании представление, по результатам которого нарушения были устранены.

Теперь на стояке появились специально размеченные места.

Также на руководителя компании-владельца ТЦ административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого ему вынесли предупреждение.