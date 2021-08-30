В Гусь-Хрустальном пойдут под суд организаторы игорного бизнеса

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях в Гусь-Хрустальный городской суд было направлено уголовное дело по факту организации незаконных азартных игр в отношении двух братьев из Владимира, а также четверых их знакомых из города хрусталя.

По версии следствия, с октября 2016 по август 2019 года братья организовали на территории Гусь-Хрустального игорное заведение, которое действовало в подвале одного из домов по улице Интернациональной.

Вскоре они привлекли для работы трех женщин и одного мужчину из числа местных жителей. Клиенты приходили в заведение, отдавали деньги операторам, и получали доступ к автоматам.

В октябре 2019 года братья «расширили» бизнес и открыли еще одно подобное заведение на улице Калинина, куда перевели своих старых операторов, однако в феврале 2020 года все они были задержаны, а клубы прекратили существование.

В скором времени это дело начнет рассматривать суд.