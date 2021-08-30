Почти 80 тысяч владимирцев привились от коронавируса

Во Владимире продолжается вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. По данным на 30 августа, общее число жителей Владимира, получивших первый компонент вакцины, составило 79449 человек. Оба компонента вакцины получили 64608 жителей города.

Своей очереди ожидал 4416 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 113265 доз вакцины.

Жители могут записаться на нее по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).