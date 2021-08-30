В Коврове в жилом доме обнаружились два магазина ритуальных принадлежностей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что на первом этаже дома по улице Еловой предприниматель разместил салон по продаже ритуальных принадлежностей, хотя закон прямо запрещает создавать подобные магазины в подвалах, а также на первых двух, а в крупных городах и трех этажах многоквартирных домов.

При этом оказалось, что по тому же адресу работает другой такой же магазин, принадлежащий другому предпринимателю. В итоге обоим прокуратура внесла представления, а нарушившие санитарно-эпидемиологические правила чиновники, допустившие размещение ритуального сервиса в жилом доме, привлечены к административной ответственности.

В настоящее время протоколы и представления рассматриваются. Устранение нарушений находится на контроле Ковровской городской прокуратуры.