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Общество30 августа 2021 14:07

В Коврове в жилом доме обнаружились два магазина ритуальных принадлежностей

Они работали в одном и том же многоквартирном доме на улице Еловой
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что на первом этаже дома по улице Еловой предприниматель разместил салон по продаже ритуальных принадлежностей, хотя закон прямо запрещает создавать подобные магазины в подвалах, а также на первых двух, а в крупных городах и трех этажах многоквартирных домов.

При этом оказалось, что по тому же адресу работает другой такой же магазин, принадлежащий другому предпринимателю. В итоге обоим прокуратура внесла представления, а нарушившие санитарно-эпидемиологические правила чиновники, допустившие размещение ритуального сервиса в жилом доме, привлечены к административной ответственности.

В настоящее время протоколы и представления рассматриваются. Устранение нарушений находится на контроле Ковровской городской прокуратуры.