Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровело 127 человек

30 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 177 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 49043 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1692 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62,5 процента из них занято (1058), свободны 634 койки.

44839 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 127 человек. За период наблюдения в области отмечено 1697 летальных случаев (+16 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.