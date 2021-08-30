Футбольный клуб "Муром" одержал первую победу в сезоне

Удача, наконец, улыбнулась футбольному клубу "Муром", который не выигрывал аж с апреля!

29 августа на своем стадионе футболисты принимали клуб "Чертаново", и сумели победить с разгромным счетом 4:0! Это первая победа в сезоне.

Первым футболистов поздравил мэр Мурома Евгений Рычков. В свое инстаграме он написал: "Наша команда ФК «Муром» одержала уверенную победу над ФК «Чертаново» 4:0! На 4 минуте матча счет в пользу Мурома открыл Даниил Шабалин. Во втором тайме голевые моменты смогли реализовать Никита Голуб и Никита Киреев. На последней минуте матча, уверенную точку поставил Виталий Запрудских. Поздравляю команду и всех болельщиков с красивой победой!"

Сейчас "Муром" занимает 7-ю строчку турнирной таблицы.

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