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Спорт30 августа 2021 13:17

Владимирская спортсменка завоевала бронзу на Паралимпийских играх

Вера Муратова единственная, кто выступал от региона 33
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото УФКСиМП

фото УФКСиМП

На Паралимпиаде в Токио Владимирскую область представляла Вера Муратова. Ей единственной выслали персональное приглашение. Спортсменка вернулась с медалью!

Вера Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг! Итоговый результат спортсменки - 132 кг!

Вера является мастером спорта международного класса спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг) Среди ее наград: 1-е место на Чемпионате России-2020, 2-кратный победитель и 2-кратный бронзовый призер Чемпионатов мира по пауэрлифтингу!