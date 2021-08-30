Владимирская спортсменка завоевала бронзу на Паралимпийских играх

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На Паралимпиаде в Токио Владимирскую область представляла Вера Муратова. Ей единственной выслали персональное приглашение. Спортсменка вернулась с медалью!

Вера Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг! Итоговый результат спортсменки - 132 кг!

Вера является мастером спорта международного класса спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг) Среди ее наград: 1-е место на Чемпионате России-2020, 2-кратный победитель и 2-кратный бронзовый призер Чемпионатов мира по пауэрлифтингу!