Во Владимирской области МЧС завершила проверки школ перед 1 сентября

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области полковник Юрий Арбузов, с 1 июля, в связи с изменившимся законодательством, сотрудники МЧС больше не участвуют в приемке школ, однако имеют право проводить инспекции и профилактические визиты.

В связи с этим в преддверие нового учебного года государственный пожарный надзор регионального главка МЧС совершил 174 профилактических визита, а также 258 инспекций по школам области. В настоящее время все школы Владимирской области приняты, соответствующее решение принято департаментом образования. Вместе с тем, в МЧС уточнили, что в ближайшем будущем инспекторы нанесут визиты и в новые школы, которые будут открыты в микрорайоне Коммунар и в Камешково. Там также будет проверено состояние пожарной безопасности, а в случае выявления нарушений руководителям учреждений выдадут предписания.

Юрий Арбузов напомнил, что за минувшие пять лет в учебных заведениях региона пожары происходили девять раз. Самым крупным из них оказался пожар в поселке Красное Пламя Александровского района, где полностью выгорел учебный класс, а также кровля на общей площади 750 квадратных метров. К счастью, тогда обошлось без пострадавших, а школу вскоре отремонтировали.