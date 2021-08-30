Жительница Владимира не смогла согласовать перепланировку квартиры через суд

Владелица квартиры в многоквартирном доме произвела перепланировку, в результате которой, в том числе, демонтированы оконные блоки между лоджией, кухней и жилой комнатой, в связи с чем образовалось дополнительное отапливаемое помещение. При этом система отопления осталась прежней, нагрузка на общедомовые сети не изменилась, а перепланировка квартиры направлена на повышение её благоустройства, выполнена с учетом требований строительных норм и правил. Сначала Октябрьский суд согласовал ей эту перепланировку. Но члены ТСЖ обжаловали решение, и суд вышестоящей инстанции встал на сторону других жильцов. Владимирский областной суд посчитал, что поскольку истцом демонтированы оконные блоки между лоджией, кухней и жилой комнатой, в результате чего изменилось назначение лоджии, а в площадь квартиры включена площадь балконной плиты, относящейся к общему имуществу многоквартирного дома, в результате чего произошло уменьшение площади общего имущества, то на такую реконструкцию необходимо было получить согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. Однако такое согласие истцом получено не было ни при проведении строительных работ, ни на момент рассмотрения дела в суде. В связи с отсутствием согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме, присоединение площади лоджии к отапливаемой площади квартиры в многоквартирном доме недопустимо, независимо от того, что в результате реконструкции не создается угроза жизни и здоровью граждан.