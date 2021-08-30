Владимирская школьница завоевала второе место на национальном конкурсе молодых профессионалов

«Серебро» привезла владимирская школьница Анна Казакова с IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфе. Ученица школы №31 Анна Казакова - победитель регионального и отборочного этапов «Молодые профессионалы» Worldskills Russia по специальности "Преподавание в младших классах" - блестяще прошла все испытания.

- Было тяжело, - признается Аня. - Проводили на площадке целый день, вечером упорно готовились к следующему этапу, конкурсному заданию. Но в целом чемпионат оставил яркие впечатления: масштабное открытие, новые друзья, колоссальный опыт