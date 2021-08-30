В Александрове москвич убил гостя и явился с повинной

В ночь на 7 апреля сорокалетний житель Московский области, находясь у себя дома, совместно с 58-летним мужчиной выпивал, они поссорились, в ходе которого хозяин дома нанес потерпевшему множественные удары ножом в область тела, от чего последний скончался на месте происшествия. После совершения преступления мужчина накрыл тело гостя тряпкой и скрылся. Через день ему стало стыдно за совершенный поступок, он пришел в полицию и написал явку с повинной. Ранее москвич был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья, при этом он пояснил, что ранее лишал жизни только плохих людей, а потерпевший был хорошим человеком и не заслуживал смерти. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину за убийство к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.