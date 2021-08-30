В Александрове местный житель украл велосипед, чтобы доехать до дома

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Александровского района возбудили уголовное дело, фигурантом по которому проходит 25-летний парень из числа местных жителей.

В середине июля в полицию обратился александровец, рассказавший о пропаже принадлежавшего ему велосипеда. По словам мужчины, он оставил на время «железного коня» на улице, а вернувшись не обнаружил его.

Оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался тот самый 25-летний молодой человек. После задержания он сознался в краже и рассказал, что пил неподалеку от места, где был оставлен велосипед, спиртные напитки. После этого он решил добраться до дома, для чего и стащил чужую технику, которую затем оставил в свое пользование.

В настоящее время велосипед возвращен законному владельцу, а молодого человека на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.