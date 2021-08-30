Шесть жителей Владимирской области организовали подпольное казино

Заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении шести жителей Владимира и Гусь-Хрустального, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Следствием установлено, что с октября 2016 года по август 2019 года жители города Владимира – два брата - на территории Гусь-Хрустального организовали незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования в подвальном помещении, расположенном на улице Интернациональной. Обещая платить, они привлекли к совершению преступления четырех гусевчан – трех женщин и мужчину. Желающие принять участие в азартной игре передавали деньги операторам, после чего получали доступ к игровым автоматам, распложенным в заведении. В октябре 2019 года братья арендовали новое помещение, расположенное на улице Калинина, в которое перевели ранее набранных операторов. В конце февраля 2020 года их незаконная деятельность прекращена. Дело будет рассмотрено по существу Гусь-Хрустальным городским судом.