В ИЦАЭ Владимира откроется научное антикафе

Двери центра целый день 2 сентября будут открыты для посетителей всех возрастов. Все желающие смогут сыграть в фирменные настольные игры, разработанные сетью ИЦАЭ, отдохнуть за приятным общением и чашкой вкусного чая, посетить экскурсию по экспонатам центра, сопровождающуюся мини-лекцией «Радиация вокруг нас», или посмотреть выпуск comedy-science show «Наука в мемах». В рамках этого шоу эксперты делятся любимыми научными мемами, рассказывают, в чем заключается смысл шутки, и объясняют, какие явления и термины стоят за шуточными картинками. У детей и их родителей появится возможность проверить свои знания с помощью веселого аналога Единого государственного экзамена, для которого выбраны легкие темы - фильмы, сериалы, мультфильмы, еда, одежда или котики, но сами тесты основываются на строгих научных данных и содержании школьной программы. В завершение вечера все любители кино смогут принять участие в научно-популярном ток-шоу «Ученые PRO: Пятый элемент». В ходе ток-шоу эксперты и зрители обсудят неточности в культовом фильме и разберутся, как должно быть на самом деле с точки зрения науки. Планируется, что научное антикафе на базе центра будет работать каждый четверг.