Каждый сороковой житель Владимирской области стал инвестором

По данным Московской биржи на начало августа 2021 года жители Владимирской области открыли более 34 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло в 1,7 раза. По статистике, индивидуальным инвестиционным счетом владеет каждый сороковой житель региона или 2,5% населения. По уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов наш регион прочно занимает пятое место в Центральном федеральном округе.

- Существует три основных риска для начинающих розничных инвесторов. Первое это недостаток их знаний и опыта для активности на фондовом рынке. Второе не всегда корректное поведение финансовых посредников, которые допускают мисселинг (недобросовестные продажи) и получают краткосрочные выгоды от использования данных практик. И главное неправильные ожидания у граждан относительно заработка на бирже: расчет на удачу и быстрое обогащение. Инвестиционная деятельность это труд, нацеленный на получение результата в долгосрочной перспективе. Инвестирование требует анализа рынка, наработки опыта и умения принимать взвешенные решения, пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.