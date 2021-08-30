Во Владимирской области за сутки подтвердилось 177 заражений коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во Владимире зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то время как на втором месте в суточной сводке оказался Гусь-Хрустальный район с 21 новым случаем. На третьем месте Ковровский район с 20 новыми заболевшими.

В Муромском районе за сутки подтвердилось 18 случаев заражения коронавирусом, в Кольчугинском районе 12, в Петушинском районе 11, в Собинском районе 10, в Александровском районе девять, в Суздальском, Вязниковском, Киржачском и Юрьев-Польском районах по восемь, в Гороховецком районе пять, в Радужном четыре, в Меленковском и Камешковском районах по три, в Селивановском районе два, в Судогодском районе один случай.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 49043 случая заражения коронавирусом.