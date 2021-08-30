В селах Владимирской области прибавилось семь учителей

Распоряжением департамента образования Владимирской области утверждены семь победителей конкурсного отбора в рамках программы, из них – пять учителей русского языка и литературы, один учитель географии и один учитель математики. По состоянию на 27 августа шесть учителей из семи заключили трудовые договоры со школой, пять учителей уже получили единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Эти средства прошедшие отбор педагоги могут использовать по личному усмотрению. Напомним, программа «Земский учитель» реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» для педагогов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, поселки или города с населением до 50 тысяч человек. Участниками проекта могут стать учителя моложе 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, при условии трудоустройства в образовательную организацию на вакантную должность учителя с объемом нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку. Еще одно важное условие – принятие обязательства отработать не менее 5 лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором. В департаменте образования отмечают, что в отборе не могут участвовать претенденты, уже проживающие или работающие в выбранном муниципальном районе или городском округе.